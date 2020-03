Sauberkeit in Rommerskirchen : Frühjahrsputz in der Gemeinde

Rommerskirchen 1000 Freiwillige haben sich schon zum Mitmachen am 21. März angemeldet.

Der diesjährige Umwelttag findet am Samstag, 21.März, statt. Laut Gemeinde laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Los geht es am 21.März um 10 Uhr. Gesammelt werden soll bis voraussichtlich 13 Uhr. Im Anschluss daran ist wie bisher wieder eine Abschlussveranstaltung ab 12.30 Uhr in der Pausenhalle der Gillbachschule am Nettesheimer Weg. Es werden wieder Frühlingsblumen verteilt, die in öffentliche Grünanlagen gepflanzt werden sollen. 1000 Freiwillige haben sich bereits zum Mitmachen gemeldet, Verstärkung ist willkommen. Anmeldung/Info unter 02183 80082 und 02183 80035.