Rommerskirchen: Fröhliche Stimmung beim Dorffest in Anstel

Auf großer Fahrt: Die Kinder hatten am Angebot beim Dorffest in Anstel ihren Spaß. Foto: Tinter

Rommerskirchen Ein großes Kinderprogramm, Musik mit den Eckumer Hobbymusikanten und Ochse am Spieß sorgten für gute Laune.

Auch wenn das Wetter zunächst überaus mäßig war, spätestens ab dem späten Vormittag klarte es auf und auch die Besucher strömten in fast gewohnter Zahl wieder auf das Gelände der Schützenhalle an der Lindenstraße. Das Dorffest der St. Sebastianus-Bruderschaft fiel damit allen Unkenrufen zum Trotz nicht ins Wasser, gefeiert wurde vielmehr in gewohnte Manier bis in den Abend hinein.