Musikalisches Ferienprogramm in Rommerskirchen : No!Plush überzeugt die Rockfans in Frixheim

Die Rockband „No Plush“ überzeugte das Publikum beim Frixheimer Sommer. Foto: Carsten Beißner

Rommerskirchen Auch beim vorletzten Konzert des Frixheimer Sommers war die Publikumsresonanz ungebrochen.

Von Sebastian Meurer

In der neunten Saison des Frixheimer Sommers im Garten der Kreuzkirche fast durchweg auf neue Bands zu setzen, erwies sich auch bei der Band „No! Plush“ als Glücksgriff der Organisatoren. Sängerin und Frontfrau Sylvia Jessat, Drummer und Sänger Christof Sautter, Gitarrist Klaus Thomescheidt sowie Bassist Marco Rauland boten – wie es der Bandname verspricht – bei ihrem ersten Auftritt im Frixheimer Sommer wirklich alles andere als bloßen „Plüsch“. 2016 gegründet und seit zwei Jahren in der jetzigen Formation auftretend, setzt „No! Plush“ auf Rockmusik etwas jenseits des Mainstreams, auch wenn die Band natürlich gängige Stücke in ihrem Repertoire hat, so etwa solche von Billy Idol, AC/DC oder Nirvana. „Keine weichgespülten Popsongs, sondern erdige Rock-Cover“, fasst die Band selbst ihr musikalisches Programm zusammen, das in Frixheim auf durchweg offene Ohren stieß.

Die Musiker kommen aus Düsseldorf, Köln und Bonn und treffen sich auf halbwegs halber Strecke zu ihren Proben in Solingen. Auf der Bühne zu sehen und zu hören ist die Band zehn bis zwölf Mal im Jahr, wobei sie allein in diesem Monat drei Termine hat und am 31. August im „Route 66“ in Düsseldorf gastiert.

Auch bei der fünften Veranstaltung im diesjährigen Frixheimer Sommer spielte das Wetter nicht so richtig mit. Ungeachtet zeitweise kräftiger Regenschauer waren jedoch auch diesmal deutlich mehr Besucher erschienen als nur der ganz harte Kern der Fans, die als Stammgäste jedes Konzert besuchen.