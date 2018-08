Friedhofskommission Rommerskirchen besichtigte Friedhöfe

Rommerskirchen Die Gemeinde soll auf Wunsch der Friedhofskommission Regressansprüche prüfen.

Manfred Heyer (SPD), Vorsitzender des Bausschusses, beklagte gerade auch in diesem Zusammenhang das unbefugte Befahren der Friedhöfe, die die ohnehin bestehenden Probleme an den Wegen noch zusätzlich verschärften. Auf seine Bitte hin prüft die Gemeindeverwaltung nun die Möglichkeit etwaiger Regressansprüche gegen dingfest gemachte Fahrer. Heyer zufolge sollten die Schreiben an Firmen oder andere Nutzungsberechtigte bei Grabentfernungen oder anderen Arbeiten ergänzt und präzisiert werden.

Der viel zitierte Wandel in der Bestattungskultur hat sich auch im eher ländlich geprägten Rommerskirchen schon seit vielen Jahren bemerkbar gemacht: So übertrifft die Zahl der Urnenbestattungen die der „klassischen“ Erdbestattungen bereits seit einigen Jahren. Die Gemeinde trägt dem von Beginn an Rechnung: So sind auf den Friedhöfen in Nettesheim, Oekoven und Am Teebaum in Rommerskirchen inzwischen sämtliche Urnenfelder noch einmal erweitert worden.