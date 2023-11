Freizeit in Rommerskirchen Sonnenbad auch im Dezember geöffnet

Rommerskirchen · Auch in der Adventszeit können Wasserratten in Rommerskirchen einen Sprung ins Kühle Nass des Sonnenbads wagen. Nur an den Feiertagen ist das Bad geschlossen.

29.11.2023 , 04:50 Uhr

Das Sonnenbad am Gorchheimer Weg. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dass es im Dezember zunehmend kalt und winterlich wird und mit großen Schritten auf Weihnachten zugeht, hat keine nachteiligen Auswirkungen auf das Sonnenbad am Gorchheimer Weg. Wie dessen Leiterin Petra Gemmer mitteilt, wird das Hallenbad der Gemeinde Rommerskirchen nämlich auch im Dezember regulär geöffnet sein. „Viele Eltern und Geburtstagskinder können es genießen und ihren Geburtstag bei uns feiern. Auch die Schwimmkurse können wie gewohnt bis Weihnachten weiterlaufen“, sagt Petra Gemmer. Geschlossen ist das Schwimmbad lediglich an den Feiertagen selbst. Weihnachten gilt dies für den 24., 25. und 26. Dezember, zum Jahreswechsel für den Silvestertag, 31. Dezember und Neujahr, 1. Januar. Geöffnet ist das Bad hingegen auch während der gesamten Weihnachtsferien, was nicht nur die Schulkinder und ihre Familien freuen wird. „In den Ferien kann man dann schon mal anfangen, die ersten überschüssigen Pfunde abzuschwimmen“, meint Petra Gemmer, die auf die Ferienöffnungszeiten hinweist. Mittwochs und freitags von 15 Uhr bis 17.30 Uhr findet auch der allseits beliebte Spielnachmittag für große und kleine Wasserratten mit einem der Großspielgeräte des Sonnenbads statt.

(mvs)