Freizeit in Rommerskirchen : Das Herbstferienprogramm im „Sonnenbad“

Im Rommerskirchener Hallenbad sind immer wieder besondere Spielgeräte zu Gast. So auch in den Herbstferien. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen In den Herbstferien bietet das „Sonnenbad“ in Rommerskirchen jede Menge Wasserspaß – unter anderem einen Meerjungfrauen-Kursus für Kinder. Doch auch für Erwachsene gibt es Kurse.

Das Sonnenbad bietet daher ein gemischtes Programm für Jung und Alt an. Die Woche startet am Montag, 19. Oktober, um 14.30 Uhr mit dem Spielnachmittag für die kleinsten Badegäste. Ab 14.30 Uhr wird der Hubboden auf 60 Zentimeter gestellt, so dass die etwas Kleineren sich frei bewegen können. Natürlich stehen auch Spielsachen zur Verfügung. Ab 17 Uhr wird das Becken dann mit normaler Spielhöhe freigegeben. In den Abendstunden findet um 18.45 Uhr und 19.50 Uhr eine Aquafitnessstunde statt. Coronabedingt muss man sich dazu eine Woche vorher anmelden.