Freizeit und Natur in Rommerskirchen : Bahndamm soll komplett erneuert werden

Rommerskirchen Um die Zahl der zu fällenden Bäume gibt es Streit. Die FDP entdeckt für sich den Umweltschutz.

Der so genannte „Strategische Bahndamm“ soll auf seiner insgesamt 13 Kilometer langen Strecke umgestaltet werden. In Kürze beginnen die vorbereitenden Arbeiten für den späteren Ausbau, die bis Ende Februar abgeschlossen sein sollen. Geplant sind Rampen an den Bahndamm-Zugängen, damit er auch von nicht mehr sehr mobilen Bürgern genutzt werden kann. Der Weg soll zugunsten von Radlern verbreitert werden. Ausgebaut werden soll die Route als wassergebundene Decke ohne Beton.

Nachdem die Baumfällungen in der stets ein wenig aufgeregten Facebook-Gruppe „Die Rommerskirchener Buschtrommel“ kritisch kommentiert wurden, sprang FDP-Chef Stephan Kunz auf den Zug auf und meldete sich mit ähnlichem Tenor zu Wort. Um 21.30 Uhr ging vergangenen Samstagabend im Rathaus ein Antrag der FDP ein, „die Rodungsarbeiten in Abstimmung mit den beteiligten Kommunen und dem Rhein-Kreis Neuss sofort zu stoppen und dem Gemeinderat mit dem tatsächlichen Ausmaß über den Eingriff in Natur und Landschaft zur erneuten Beschlussfassung zur Entscheidung vorzulegen.“ Abgesendet hatte ihn Stephan Kunz inmitten einer Karnevalssitzung in Anstel. Nach seiner Darstellung geht es um „annähernd 2000 Bäume, die der Kettensäge zum Opfer fallen sollen.“ Auf einer etwa vier Kilometer langen Strecke habe er selbst etwa 650 zur Fällung markierte Bäume gezählt“, so der FDP-Chef. Die FDP hätte dem Projekt niemals zugestimmt, wenn sie von dieser Dimension gewusst hätte, beteuert Kunz.