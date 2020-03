Film, Vorträge, Café und Ausstellung : Frauentag-Veranstaltungen in Rommerskirchen

Rommerskirchen Am 8. März wird der internationale Frauentag gefeiert. Auch in Rommerskirchen gibt es mehrere Veranstaltungen dazu.

Den Auftakt bildet die SPD Rommerskirchen: Annette Greiner und Melanie Schumann haben sich als die „Neuen“ unter den SPD-Frauen in Rommerskirchen für diesen Abend etwas Besonderes ausgedacht. Tatkräftig unterstützt werden sie dabei von der stellvertretenden Bürgermeisterin Ellen Klingbeil und dem SPD-Vorsitzenden Johannes Strauch. „Wir laden an diesem Tag zu einem gemeinsamen Filmabend in die ,Alte Schule Sinsteden’ ein“, so Strauch. Ausgesucht haben Greiner und Schumann themengerecht einen passenden und ergreifenden Film über eine starke Frau, die ihr Leben in den Dienst der Gleichberechtigung gestellt hat. Der Film ist ein „Biopic“, in dem in fiktionalisierter Form das Leben einer geschichtlich bedeutsamen Frau dargestellt wird. Mehr wird jetzt nicht verraten. Einlass am 8. März ist ab 17 Uhr, Filmstart um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an frauentag@spd-rommerskirchen.de wird gewünscht.