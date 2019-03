Vorstellung in Rommerskirchen: Frauenberatungsstelle hilft in Krisen und Notsituationen

Rommerskirchen Den Internationalen Weltfrauentag hatte die Rommerskirchener Gleichstellungsbeauftragte Nicole Musiol nicht nur zum Anlass genommen, alle interessierten Rommerskirchenerinnen zu einem „Frauencafé“ ins Rathaus einzuladen.

Sie nutzte diesen Termin auch dazu, den Damen Wissenswertes und Nützliches an die Hand zu geben. Denn Musiol hatte auch Janne Gronen in die Gemeinde gebeten. Sie ist Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle Neuss und erzählte ihren Zuhörerinnen von ihren Aufgaben und den Schwerpunkten ihrer Arbeit. Dazu gehört die psychologische und psychosoziale Beratung von Frauen ab 16 Jahren in Krisen und Notfallsituationen. Laut Gronen suchen im Jahr durchschnittlich 1000 Frauen die Frauenberatungsstelle Neuss auf, die Außenstellen in Grevenbroich und Dormagen hat. Etwa vier Prozent davon, also rund 40, kommen jährlich aus Rommerskirchen und bitten um Unterstützung. „Die angebotenen Beratungsstunden sind fast zu 100 Prozent ausgelastet.“