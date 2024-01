Wettbewerb in Rommerskirchen Das ist die Super-Katze im Rhein-Kreis Neuss

Die Idee für den Fotowettbewerb war entstanden, weil bewusst die Katzen einmal im Vordergrund stehen sollten. Über Hunde werde oft gesprochen und berichtet, deshalb wurden bewusst die Katzen gewählt. Auch in diesem Jahr möchte der Tierschutzverein wieder einen Wettbewerb in der Art veranstalten, dann mit einem anderem Motto. Schon jetzt werden Katzenfreunde sich auf die vielen Zusendungen neuer Bilder freuen, auf denen die Stubentiger ist lustigen und niedlichen Posen zu sehen sein werden. Wie in diesem Jahr ist als Ausschlusskriterium sicher ein Foto von verkleideten Katzen in Kostümen oder dergleichen, denn das lehnen die Tierschützer konsequent ab.