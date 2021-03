Umweltschutz in Rommerskirchen : In der Gemeinde wird am 20. März aufgeräumt

In der Gemeinde wird am 20. März aufgeräumt

Rommerskirchen Das traditionelle Großreinemachen in Rommerskirchen unter dem Motto „Fit für den Frühling“ wird nach coronabedingten Pause wiederbelebt.

(ssc) Die Bereitschaft, zumindest einmal im Jahr aktiv an einer schönen Umgebung mitzuwirken und etwas für die Umwelt zu tun, ist normalerweise groß in Rommerskirchen. 2019 etwa hatten rund 1000 Helfer beim traditionellen Aufräumtag der Gemeinde unter dem Motto „Fit für den Frühling“ mitgemacht und fleißig Unrat gesammelt. Im vergangenen Jahr stand eine ähnlich hohe Zahl an Freiwilligen in den Startlöchern, doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen strich durch die Rechnung – die Gemeinde sagte die Veranstaltung ab. Diesmal sieht es besser aus: Am Samstag, 20. März, soll „Fit für den Frühling“ wiederbelebt werden, kündigt die Gemeinde an.