„Fit für den Frühling“ in Rommerskirchen 900 Ehrenamtler säubern die Gemeinde

Vor allem auf der an die Umgehungsstraße B 59n angrenzenden Grünfläche war demnach ein überaus beachtliches Flaschenarsenal aufzufinden. Flaschenfunde führten auch in Vanikum die „Hitliste“ an, wie Willi Feil, der Vorsitzende des Fördervereins berichtet. Schnapsflaschen, nicht unbedingt ausschließlich „Flachmänner“, waren auch hier der Favorit, doch auch Rotweinflaschen, die in gefülltem Zustand nicht ganz preiswert sind, waren dort aufzufinden. Andererseits habe es rund um Vanikum diesmal „weniger Großteile“ gegeben, so Feil. Ein Zuckerschlecken war es für das zwölfköpfige Sammelteam von Förderverein und St. Hubertus-Schützen gleichwohl nicht, auch wenn etwa der Anteil entsorgten Hausmülls abgenommen hat.