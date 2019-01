Maschine der Zukunft in Rommerskirchen: Nebenprodukt von Reagans „Star Wars“

Rommerskirchen Der bei der Firma Steland im Laborbetrieb befindliche „Lichtbogen-Schweißroboter“ wurde in der SDI-Forschung entwickelt. Bis zu den im Film „I, Robot“ geschilderten Gefahren müsste die Technik aber Quantensprünge vollziehen.

Derzeit befindet sich der Laser-Roboter noch im Laborbetrieb: Bislang wurden lediglich Prototypen für Kunden angefertigt: Ein eigens abgestellter Ingenieur beschäftigt sich ausschließlich mit dem Roboter der Marke „Trumpf“. Geräte dieses Kalibers haben ihren Preis, und der liegt bei oberhalb von 600.000 Euro. Die „Gefahr“, dass sich die im Unternehmen eingesetzten Roboter wie in dem Science-Fiction-Film „I, Robot“ mit Will Smith aus dem Jahr 2004 verselbständigen und die Macht über die Menschen übernehmen könnten, ist nicht einmal ansatzweise zu erkennen. Auch wenn der Laser-Roboter alles andere als ein Spielzeug, sondern im Ernstfall ein lebensgefährliches Gerät ist: Mit einer Dauerleistung von vier Watt wird der Laserstrahl in den Roboter geleitet. „Er könnte mit dieser Energie auf 100 Meter ein Loch in die Wand schießen“, beschreibt Steland eine der potenziellen Fähigkeiten des Roboters. Abgeschirmt und abgesichert wie der Roboter ist, kann er diese allerdings nicht unter Beweis stellen. Wobei hier auch ein Unterschied zur Science Fiction deutlich wird: „Laser-Schwerter wie in Star Wars sind nicht möglich. Der Laserstrahl lässt sich nicht begrenzen, sondern zielt ins Unendliche“, sagt Jörg Steland. Soweit jedenfalls die Science Fichtion: In der Praxis stellen sich ganz andere Probleme für den „Lichtbogen-Schweißroboter“, wie das High-Tech-Gerät offiziell heißt. „Beim Schweißen muss er absolut exakt den Schweißpunkt treffen“, erläutert Steland. Vom Roboter gewünscht sind weitaus präzisere, schnellere und optisch ansprechendere Schweißnähte, als sie mit der bisherigen Technik möglich sind. Dies gilt nicht allein für „gerade“, sondern auch für „eckige“ Teile, woran noch laboriert wird. Dass dies funktioniert, ist erwiesen, für den täglichen Betrieb kommt es letztlich aufs Feintuning an, das sich deutlich mühseliger gestaltet als bei der Anschaffung des Laser-Schweißers vermutet. Jörg Steland ist jedenfalls dennoch zuversichtlich, dass der Laser-Roboter, der in gewisser Hinsicht auch „ein Alleinstellungsmerkmal“ für das 1924 gegründete Familienunternehmen sei, schon in Kürze die ihm zugedachte Rolle in der täglichen Produktion spielen kann. „Er startet gerade“, sagt Jörg Steland. Erste Teile aus der Eigenproduktion werden bereits mit Laser geschweißt, so dass auch der unvermutet langwierige Laborbetrieb im neuen Jahr enden wird.