Etat in Rommerskirchen Bürgermeister Mertens kritisiert kommunale Unterfinanzierung

In vielen Städten und Gemeinden ist es seit Jahren Normalität: Um den Etat des jeweiligen Haushaltsjahres auszugleichen, geht es ans Ersparte. Sprich: an die Rücklagen. Die Kommunen fordern deshalb mehr Unterstützung – auch Rommerskirchen. Obwohl die Lage in der Gillbachgemeinde vergleichsweise entspannt ist.