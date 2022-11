Ehrenamt in Rommerskirchen Feuerwehrleute für besonderen Einsatz geehrt

Aktuell gehören 150 Mitglieder, davon 14 Frauen der Feuerwehr Rommerskirchen an. Die Jugendfeuerwehr verfügt über 51 Mitglieder. 2022 spielten vor allem die Gerätehäuser und die Sicherheit eine große Rolle: So wurde in den Gerätehäusern die Beleuchtung auf LED Lampen umgestellt und eine Notfallbeleuchtung mit Akkubetrieb installiert. Zudem sind gerade fünf Notstromerzeuger in der Beschaffung, die noch dieses Jahr in den Gerätehäusern installiert werden sollen,um eine Notstromversorgung im „Blackout“ sicherstellen zu können.