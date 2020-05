Frixheim Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Am Samstagabend gegen 22 Uhr ist es zu einem Brand in Frixheim gekommen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, waren in der Nähe des Schützenhauses drei Container in Brand geraten. Sie konnten von den Löschzügen Nettesheim und Gohr gelöscht werden, es wurde niemand verletzt. Was sich in den Containern befand und warum sie in Brand geraten waren, steht noch nicht fest.