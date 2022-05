Fest in Rommerskirchen : Malerwettbewerb begeistert französische Freunde

Der Vorstand des Vereins und Mitglieder der Pétanque-Gruppe stellen sich samt Fahnen zum Gruppenfoto auf. Foto: Verein Foto: Loux-Schorsch

Rommerskirchen Rund 70 Frankreichfreunde fanden am Sonntag den Weg in den Freundschaftspark in Rommerskirchen. Das Partnerschaftskomitee Rommerskirchen – Mouilleron-le-Captif e.V. hatte zu einem Familienfest eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Fest, das besonders in diesen Zeiten das demokratische Europa und die deutsch-französische Freundschaft hervorheben sollte. In einem Pavillon präsentierte Corinne Le Pellec von „COCO VIN“ echt französische hauchdünne Crêpes und verschiedene Quiches. Höhepunkt des Mittags war die Präsentation eines Malwettbewerbs, an dem sich neun Schüler und Schülerinnen der Kastanienschule Hoeningen beteiligten. Das Motto: „20 Jahre Freundschaft zwischen Rommerskirchen und Mouilleron“. Begeistert waren die Aktiven des Vereinsvorstands von den eingereichten Bildern. „Wir haben uns sehr schwer getan, die Bilder zu bewerten, im Grunde haben alle einen Preis verdient und bekommen ihn auch“ sagte die Vorsitzende des Vereins, Susanne Schumacher, bei der Preisverteilung. „Wir haben nun jeweils drei erste Preise, drei zweite und drei dritte Preise“ erläuterte sie die Entscheidung des Vorstands. Mia Rams (Platz 1), Miriam Baier und Emily Heyer (Platz 2) sowie Anna Hufer, Lovis Keuck und Felix Schmitz (Platz 3) nahmen Gutscheine und Geschenke entgegen. Leni Schill und Nele Marie Schramm (Platz 1) und der zweitplatzierte Silas Tappe werden ihre Preise noch erhalten. Außerdem ist geplant, die Bilder im Oktober 2022 zeitgleich zur 20-Jahr-Feier der Gemeindepartnerschaft im Rathaus an der Bahnstraße auszustellen.

(NGZ )