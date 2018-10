Feldbahnmuseum: Thiel attackiert Verwaltung

Rommerskirchen Rainer Thiel, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, fühlt sich in einer Niederschrift zur Sitzung des Kreisausschusses im September verkürzt wiedergegeben und hat sich deshalb an die Öffentlichkeit gewandt.

Thiel betont, dass er nicht verstehen könne, dass wenige Tage zuvor noch eine Veranstaltung im Museum stattfand, bei der die Betreiber für ihre vorbildliche ehrenamtliche Arbeit im Beisein auch des Landrats den „Rheinland-Taler“ erhielten. „Wenn die Brandschutzsituation so war, dass eine sofortige Schließung für zwingend erachtet wird, dann hätten der Landrat und die Ehrengäste von der Brandaufsicht des Kreises geschützt werden müssen. Ich kann nicht glauben, dass Mitarbeiter des Kreises den eigenen Landrat einer derartigen Gefahr aussetzen“, so der Sozialdemokrat. Und: Er habe sich vor Ort ein persönliches Bild gemacht. „Angesichts der Ordnungsverfügung und des Umgangs mit dem Verein kann ich verstehen, wenn Betroffene vom Eindruck der Beamtenwillkür reden.“ Das Vertrauensverhältnis des Vereins zum Kreis sei völlig zerstört. Thiel: „Mein Wunsch ist es, das wieder zu verbessern und dem Verein zu helfen, der wegen der Schließung in seiner Existenz bedroht ist.“