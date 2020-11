Bittere Entscheidung : Feldbahnmuseum sagt die beliebten Nikolausfahrten ab

Rommerskirchen Verein kann nicht auf die Beschlüsse der Politik warten.

(sit) Es hätte so schön sein können: Die Fahrt beginnt am beheizten Lokschuppen, der zu diesem Anlass gemütlich eingerichtet und geschmückt ist. Der aus Personenwagen der Jahre 1908 bis 1925 bestehende Zug fährt die Strecke der Gillbachbahn bis zu ihrem Endbahnhof „An der Lohe“ und wieder zurück.

Das Feldbahnmuseum war bereit für seine im Dezember zum festen Veranstaltungskalender gehörenden Nikolausfahrten. Doch daraus wird nichts. Und das liegt natürlich an den seit Oktober stark gestiegen Corona-Fallzahlen, auf die die Landesregierung NRW bekanntlich mit einen Teil-Lockdown für den gesamten November reagiert hatte. „Die damit verbundenen Maßnahmen waren bisher jedoch nur wenig erfolgreich“, sagt Gregor Segschneider in seiner Funktion als Pressebeauftragter des Feld- und Werksbahnmuseums (FWM) in Oekoven. „Es ist abzusehen, dass der ‘Lockdown light’ in den Dezember verlängert wird. Gleichzeitig ließ die Bundesregierung durchblicken, die Maßnahmen noch verschärfen zu wollen.“