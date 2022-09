Museum in Rommerskirchen : Dampfzug darf wieder fahren

Die Eröffnung der Themeninsel „Trümmerbahn“ und Inbetriebnahme der alten Dampflok lockte viele Besucher an. Foto: Dieter Staniek

Oekoven Im Feldbahnmuseum gibt es auch einen neue Themeninsel. Sie informiert über die sogenannten „Trümmerbahnen“, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden.

Am vergangenen Sonntag war im Feld- und Werkbahnmuseum in Oekoven wieder Fahrtag – und zwar ein ganz besonderer. Nach zweijähriger Reparaturzeit konnte erstmals der Dampfzug wieder über das Gelände fahren. Außerdem wurde die Themeninsel „Trümmerbahn“ im Lokschuppen eröffnet. „Es ist sehr gut gelaufen“, sagt Ute Mandelartz. „Es waren unheimlich viele Besucher da und alle waren glücklich. Das Wetter hat auch super mitgespielt und bis in den späten Abend hinein haben die Leute den Tag genossen.“

Die Themeninsel informiert über die sogenannten „Trümmerbahnen“, die während und in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer von Gebäudeteilen aus den Städten transportiert haben. „Das geschah mit Feldbahnen, weil man die Gleise leicht verlegen konnte“, erklärt Ute Mandelartz. Sie ist Kassiererin im Verein „Historische Feldbahnsammlung“. Auf der Themeninsel ist eine Lok aus dem Zweiten Weltkrieg ausgestellt. Außerdem gibt es mehrere Monitore, auf denen die Besucher digitale Informationen zu den Trümmerbahnen finden. Ein großes Hintergrundbild zeigt eine Stadt nach dem Kriegsende. Mitfinanziert wurde das Projekt von der NRW-Stiftung. „Diese Trümmerbahnen kennt man zum Beispiel aus Bildern über Dresden nach dem Krieg“, weiß Mandelartz. „Aber auch in Köln hat man sie eingesetzt. Dort wurden Schienen sogar bis in den Kölner Dom hinein verlegt, um die Trümmer dort herauszuholen und abzutransportieren.“

Die alte Dampflok ist nach Reparatur wieder in Betrieb. Foto: Dieter Staniek

Dass die alte Dampflok wieder zum Einsatz kam, erfreute neben Bürgermeister Martin Mertens, der es sich nicht nehmen ließ, auch eine Runde mitzufahren, viele Besucher. „Der Dampfzug ist immer ein richtiger Publikumsmagnet“, erzählt Mandelartz. Er sei sehr beliebt, schon im Vorfeld hätten viele Leute gefragt, ob der Zug auch wirklich wieder fährt. Vor zwei Jahren waren zwei kleine Löcher in den Rauchrohren festgestellt worden. Diese mussten aufwendig ausgetauscht werden. Nach der ordnungsgemäßen Prüfung der Dekra darf die Lok nun wieder fahren und den Personenzug ziehen.

Der nächste Fahrtag ist am 2. Oktober. Karten für die Nikolausfahrten am 3. und 4., sowie am 10. und 11. Dezember sind ab 1. Oktober über die Internetseite des Museums zu reservieren.

(mvs)