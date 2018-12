Rommerskirchen-Oekoven: Bittere Bilanz im Feldbahnmuseum

Oekoven Der Museumsverein konzentriert sich auf den offiziellen Start der Fahrsaison im Mai. Den Auftakt bilden voraussichtlich die ersten Osterfahrten am 21. April.

Zu denjenigen, denen das ablaufende Jahr gar nicht schnell genug zu Ende gehen kann, gehört auch Marcus Mandelartz, der Vorsitzende des Museumsvereins für das Feldbahnmuseum in Oekoven. So sehr der Vergleich mit dem Rhein-Kreis Neuss ihn angesichts der Aufhebung des Stilllegungsverfügung für den Museumsbetrieb erleichtert hat, vor Freude strotzt er deswegen nicht unbedingt. Ein Gericht hatte im November bei einem Ortstermin in Oekoven einen Vergleich angeregt: Während der Kreis seine im April erlassene Ordnungsverfügung zurückzog, musste der Museumsverein im Gegenzug auf seine Schadensersatzforderungen gegen den Kreis verzichten.

Nikolausfahrten In der Adventszeit, stets an den ersten beiden Adventswochenenden und an allen vier Sonntagen

Gründung 1976 in Mönchengladbach-Rheydt; seit den frühen 1980-er Jahren in Oekoven

Gelungen zu sein scheint dies auch mit der Präsenz des Feldbahnmuseums beim Rommerskirchener Weihnachtsmarkt. Die Kleinlok, die zwischen Feuerwehr und Marktplatz für regen Zugverkehr sorgte, begeisterte erfahrungsgemäß viele Kinder. Doch auch die gut zehn Mitglieder des Museumsvereins, die im Einsatz waren, hatten offensichtlich ihren Spaß. Dennoch: Etliche Mitglieder haben den Oekovener Museumsverein verlassen und frönen ihrem Hobby mittlerweile andernorts. Auch die Tatsache, „dass zwei Arbeitsplätze verloren gegangen sind, interessiert niemand mehr", zeigt sich Mandelartz alles andere als überschwänglich. Bereits im Juni hatte der Verein dem fast drei Jahre lang als Hausmeister tätigen Yohannes Belay, einem Kfz-Mechaniker aus Eritrea, und einem weiteren Mitarbeiter kündigen müssen. „Eigentlich kann man so etwas in Deutschland nicht betreiben. Es ist einfach nicht gewollt", fällt seine Bilanz nach jahrzehntelangem Engagement für das Feldbahnmuseum eher düster aus. Seiner Ansicht nach wird der Brandschutz in Deutschland nach dem Düsseldorfer Flughafenbrand 1995 „exzessiv betrieben“. Als wohltuenden Kontrast zur deutschen Bürokratie empfindet Mandelartz die Verhältnisse in England: „Ich bin dort Mitglied in einem solchen Verein wie hier. Dort ist im Umgang mit den Behörden alles viel einfacher."