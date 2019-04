Betriebstag in Rommerskirchen : Erste Fahrt im Feldbahnmuseum nach langer Pause

Oekhoven Großer Andrang bei den Osterfahrten in Oekoven knapp ein Jahr nach der Zwangsschließung.

Um eine stilgerechte Atmosphäre wie bei „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ zu schaffen, war am Montag am ehemaligen Oekovener Bahnhof alles für die Osterfahrten vorbereitet. Ihren Auftritt hatten eine nicht ganz so große Lokomotive vom Typ „Hilax“ und das winzige Kinderbähnchen „Gertrud“, beide kräftig puffend unter Dampf. Hinzu kamen Weichenstellwerke, ein aufmerksames Bahnpersonal im entsprechenden Outfit und das einladende Bahnhofs-Restaurant. Und natürlich die vielen großen und kleinen Besucher. Das ehemalige Arbeitsgerät „Gillbachbahn“ bringt mit drei angehängten Personenwaggons 65 PS mit 45 Passagieren auf die Schiene, „Gertrud“ begnügt sich mit 1 PS und einem Fahrgast.

Elf Monate ruhte im Museum der Bahnbetrieb wegen vom Rhein-Kreis Neuss beanstandeten Brandschutzmängeln. Der ehrenamtliche Mitarbeiter Martijn Spaargaren fügt ein „angeblich“ an, denn den von einem 150 Mitgliedern zählenden Trägerverein unterstützten 15 Aktiven leuchtet das nicht ein. „Wir kämpfen von einem Monat zum nächsten um das pure Weiterbestehen“, wird Marcus Mandelartz deutlich. Was sich die Museumsgründer Bernd und Konrad Thul in den 1970-er Jahren getraut hätten, würde der Eigentümer heute nicht mehr wagen. Nämlich das Grundstück am ehemaligen Bahnhof Oekoven, damals von Rheinbraun, zu übernehmen und auf völlig eigene Initiative zu erhalten und auszubauen.