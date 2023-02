Pfarrer für Grevenbroich und Rommerskirchen zur Fastenzeit Durch Verzicht zu sich selbst finden

Worauf man verzichtet, müsse jeder selbst herausfinden. „Das aber ein Stück über die Ernährung zu üben, macht schon Sinn“, meint Schirpenbach. Traditionell aßen Christen noch vor gar nicht allzu langer Zeit in der Fastenzeit kein Fleisch – das wurde hin und wieder durch Fisch ersetzt. Viele Christen essen heute an Aschermittwoch oder Karfreitag noch Fisch und fasten auch bis zum Osterfest. „Die christlichen Bräuche sind nicht aus der Mode gekommen, ich höre von vielen, dass sie fasten, frage aber nicht weiter nach, wie.“ Auch der Pfarrer selbst verzichtet auf bestimmte Dinge. Allerdings warnt er vor Perfektionismus beim Fasten. „Wenn man etwas mal nicht schafft, dann fängt man eben am nächsten Tag wieder an“, meint er. Wer also mal nicht auf das Stück Kuchen, die Tafel Schokolade oder das Steak verzichten kann, soll nicht verzagen. „Man kann immer wieder neu anfangen.“ Denn darum geht es auch: um einen Neuanfang, auch mit Blick auf Ostern.