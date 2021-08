Familienbetrieb in Rommerskirchen : Geschäfte auch mit China und Italien

Sie leiten das Unternehmen Rüßel an der Alexander-Schleicher-Straße: Marc (l.) und Ralf Rüßel. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Der Spezialist für die Herstellung von Dämmkissen firmiert als „Segelmacher“. Wie aus Nischenprodukten Umsatz garantierende Herstellung wird, das zeigt dieser Newcomer im Gewerbegebiet.

Wärme und Schall lauten Arbeitsgebiete eines seit zwei Jahren besonders innovativen und erfolgreichen Herstellers im Gewerbegebiet.

Kurioserweise ist die zwölf Mitarbeiter beschäftigende Rüßel GmbH iso-R an der Alexander-Schleicher-Straße als Segelmacher eingetragen. Das hat damit zu tun, dass mineralisches Material auf langen Tischen zugeschnitten wird. Daraus werden Kissen und Bezüge geformt. „Unser Material hält stand“, ergänzt Co-Geschäftsführer Marc Rüßel, der Sohn, „wenn es bei Autos, in der Chemie und sogar bei Kraftwerken eingesetzt wird.“ Das sind die Highlights und Umsatzbringer des Geschäfts. Alles, was in den industriellen Produktionsabläufen bis zu 1000 Grad Wärme abgibt, ist zu erfahren, bedarf solcher Isolierung. Die Diskussion um möglichst CO 2 -reduzierende Produktionsweisen gibt der sich in ausbaufähigen Nischen tummelnden iso-R Isoliertechnik den zusätzlichen Push.

Dabei kommen immer wieder neue Herausforderungen auf die ihre Produkte selbst konzipierenden Wärmedämmer und Schallschützer hinzu. So verstärkt sich die Kooperation mit der Reifenindustrie, sind Brandschutzvorhänge für Rolltürme im Kommen. „Bei uns treffen Anfragen ein“, so läuft das hier für Ralf und Marc Rüßel, „und dann finden wir die Lösung.“ Stets sind effektive und kostengünstige Verfahren gefragt. Bereits vor Jahren haben sie für ihre Innovationskraft den „ISO Award 2006“ gewonnen. Ausgezeichnet wurden damals Wärmedämmkissen für Armaturen in der Industrie.

„Rommerskirchen ist für uns ein großer Glücksfall“, lobt Ralf Rüßel den Standort mit seiner logistischen Anbindung und der Platzierung im Gewerbegebiet. Die örtliche Wirtschaftsförderung der Gemeinde stand mit zupackendem Rat jederzeit zur Verfügung. Aktuell zeichnet sich ein Zubau ab, der wiederum in gewohnt zuverlässiger Weise mit der Stadt abgestimmt wird. Neue Arbeitskräfte „aus allen Berufen“ werden zusätzlich gebraucht und angelernt, kündigt die iso-R-Geschäftsführung unternehmungslustig an.

Das hört sich gut an. Ebenso regt sich Optimismus, wenn tagtäglich schöpferische Kreativität gefragt ist. Ein Beispiel dafür sind Lenkachsen von Thyssen-Krupp (im Temperaturspektrum von minus 40 Grad bis plus 30 Grad). Auch aus dem Ausland trudeln Aufträge ein, wobei Italien und die VR China ausdrücklich genannt werden. „Wir haben mit Konzernen zu tun“, ordnet die Geschäftsführung Größenordnungen ein und verschweigt auch nicht, dass es oft genug mehrere Jahre dauert, bis Aufträge in trockenen Tüchern sind.