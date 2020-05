Familien in Rommerskirchen : Die Kitas sollen demnächst schon ab 7 Uhr öffnen dürfen

Rommerskirchen In Abstimmung mit dem Kreisjugendamt sollen die Rommerskirchener Kitas demnächst schon früher öffnen dürfen. Bis spätestens Sommer 2021 sollen auch die drei Kita-Jahre in Rommerskirchen beitragsfrei sein.

Seit Jahren investiert die Gemeinde Rommerskirchen intensiv in ihre Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Ein Ziel der familienfreundlichen Verwaltung um Bürgermeister Martin Mertens ist der Ausbau der Kinderbetreuung, so werden Kitas am Butzheimer Veilchenweg und an der früheren Widdeshovener Gärtnerei „Im Kamp“ errichtet, auch in Evinghoven und Vanikum sind neue Kitas geplant. Demnächst sollen die Betreuungszeiten vorgezogen werden können. Die Gemeinde hat nun den Antrag gestellt, in Zukunft auch schon ab 7 Uhr morgens die Kitas öffnen zu dürfen, damit berufstätige Eltern ihre Kinder in die gute Betreuung geben können. Diese Möglichkeit wird derzeit mit dem Kreisjugendamt, das auch für Jüchen und Korschenbroich zuständig ist, abgestimmt und soll in den kommenden Monaten umgesetzt werden.