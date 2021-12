Neubürger in der Gemeinde : Familie Holzknecht genießt ihre erste Weihnachtszeit in Rommerskirchen

Glücklich im neuen Zuhause im Bahnhofsquartier: Tina und Marco Holzknecht mit Sohn Clemens. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Marco, Tina und der kleine Clemens (11 Monate) gehörten zu den ersten Neubürgern, die eine Wohnung im neuen Bahnhofsquartier bezogen haben. Für die Gemeinde sind sie voll des Lobes.

In der näheren Umgebung wird noch hart gearbeitet, man sieht Handwerker und hört Maschinen, und es sieht noch deutlich nach Baustelle aus ein paar Schritte von der Haustür entfernt. Drinnen aber herrscht heimelige Atmosphäre mit Kerzenschein und erzgebirgischer Weihnachtskunst. Und dort deutet fast nichts darauf hin, dass es für Tina (34) und Marco Holzknecht (36) die erste Vorweihnachtszeit in Rommerskirchen ist, denn ihr Domizil im neuen Bahnhofsquartier haben sie erst vor relativ kurzer Zeit bezogen, gemeinsam mit dem knapp elf Monate alten Söhnchen Clemens, das munter in die Runde blickt. Nun wohnen sie in ihrer Eigentumswohnung auf 106 Quadratmetern in einem 7-Parteien-Haus an der Straße Zur Bahnmeisterei. Es war eines der ersten im Viertel, das bezogen wurde; der Grundpreis für die Wohnung lag bei 364.000 Euro.

Dass sich die Holzknechts dort wohl fühlen, spürt der Besucher sofort – schon an der herzlichen und fröhlich-freundlichen Art, mit der er empfangen wird. „Wir hatten nie Zweifel, dass es der richtige Schritt ist“, berichten die jungen Eltern. Dabei hatten sie sich sehr schnell, fast spontan, für den Kauf der eigenen vier Wände und den Umzug von Grevenbroich in die Gemeinde entschieden, nachdem sie über das Portal immoscout auf das große Bauprojekt des Unternehmens Bonava aufmerksam geworden waren. Inzwischen fühlen sie sich bestätigt – durch Bekannte und durch ihre eigenen Eindrücke in den ersten Monaten nach dem Einzug. „Eine Freundin sagte zu mir, wir hätten das große Los gezogen“, erzählt Tina Holzknecht lachend. „Damit meinte sie die Abschaffung der Kita-Gebühren in Rommerskirchen ab dem dritten Lebensjahr, davon wussten wir vorher gar nichts.“ Darüber hinaus biete die Gemeinde aber noch viele weitere Vorteile, die sie erst nach und nach kennengelernt hätten, berichten die Holzknechts, die ursprünglich aus dem Raum Magdeburg stammen, sich aber nach einem längeren Auslandsaufenthalt in Hongkong im Rhein-Kreis niederließen, zunächst eben in Grevenbroich. Zu Rommerskirchen gab es zuvor keine Verbindung, doch längst schätzen sie den Gillbach und den neu gestalteten Strategischen Bahndamm als Naherholungsgebiet für Kinderwagenausflüge mit Clemens. „Und wir freuen uns jetzt schon auf die neue Fahrradsaison“, erzählt Tina Holzknecht.

Die Verkäuferinnen und Verkäufer in den örtlichen Geschäften empfinde sie ebenfalls als sehr nett. Ein weiterer dicker Pluspunkt sei die unmittelbare Nähe zum Bahnhof, der nur eine Minute Fußweg entfernt ist. Marco arbeitet als Prozessmanager bei Rewe in Köln, Tina war bis zur Elternzeit in gleicher Funktion beim Unternehmen Fressnapf in Krefeld tätig. Dass auch die Bahnverbindung nach Düsseldorf verbessert werden soll, hörten da beide gerne.