Verkehr in Rommerskirchen Gemeinde will Caritas mit Fahrradboxen keine Konkurrenz machen

Die Situation ist ein bisschen unbefriedigend und für Außenstehende auf den ersten Blick unverständlich. Zu der im März eröffneten Mobilstation am Rommerskirchener Bahnhof gehört auch die Radstation der Caritas – samt angegliedertem Parkhaus, in dem Drahtesel gegen Bezahlung trocken und sicher abgestellt werden können. Was manchen irritiert: Gleich nebenan befinden sich 39 dunkelgrüne und verschließbare Fahrradboxen der Gemeinde, die längere Zeit am Bahnhofsparkplatz gestanden hatten, inzwischen aber zur Mobilstation umgezogen sind. Die Frage, die sich einige Beobachter stellen: Ist es sinnvoll, dass sich Gemeinde und Caritas bei den Abstellplätzen für Räder Konkurrenz machen?