Event in Rommerskirchen Entenrennen auf dem Gillbach am 23. April

In einer knappen Woche ist es wieder soweit und das 18. Entenrennen des Bürgerschützenvereins Eckum startet am Gillbach. Am kommenden Sonntag, 23. April startet das über die Grenzen der Gemeinde hinaus beliebte Event um 14 Uhr an der Gillbachbrücke am Rosenweg, von wo aus die gelben Gummitiere eine Strecke von etwa 650 Metern bis zum Ziel an der Brücke am Steinbrink zurücklegen werden. Auf die schnellsten Enten, bzw deren „Besitzer“ warten wieder tolle Preise, die der BSV im Vorfeld zusammentragen konnte.