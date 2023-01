Aktion in Rommerskirchen Jugendgruppe hilft Bedürftigen

Die Jugendlichen entschlossen sich dazu, an einem Stand auf dem Rommerskirchener Weihnachtsmarkt selbst gebackene Waffeln und Popcorn zu verkaufen. Einige der Jugendlichen standen den ganzen Tag, dick eingepackt in Wollmütze, Schal, Jacke und guter Laune an dem sehr gut besuchten Stand der evangelischen Jugend. Alica Schwantes erzählt: „Nach achteinhalb Stunden Waffelverkauf war ich dann doch etwas erschöpft, aber wenn man weiß, wofür man es macht und mit all den lieben Menschen um mich herum, dann macht man es mehr als gerne!“