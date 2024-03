Evangelische Kirche Rommerskirchen Thorben Golly ist jetzt fest in der Gemeinde

Neue Wege gehen, frischen Wind mitbringen – das hat Thorben Golly schon in den letzten beiden Jahren gemacht. Mit seinem Vorgänger, Pfarrer Thomas Spitzer, der 36 Jahre lang die Kirchengemeinde leitete, versteht er sich bestens. Das sei nicht selbstverständlich. „Und das schätze ich sehr“, so Golly. Wenn man irgendwo neu anfange, gerade wenn der Vorgänger so lange im Amt war, sei es nicht immer ganz leicht. „Aber ich hatte von Anfang an die Rückendeckung der Gemeinde und konnte immer wieder neue Dinge ausprobieren.“