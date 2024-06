Europawahlen CDU legt auch in Rommerskirchen deutlich zu

„Wir sind absolut enttäuscht“, sagt Katharina Janetta, Sprecherin der Grünen in Rommerskirchen, am Tag nach der Wahl. „Wir müssen das so zur Kenntnis nehmen und jetzt nach vorne schauen und überlegen, wie wir die Menschen erreichen und unsere Themen wie den Naturschutz, aber auch die soziale Wirtschaftspolitik nach vorne bringen können.“ Dass die AfD bundesweit, aber auch in Rommerskirchen so gut abgeschnitten habe, erschrecke sie. „Ich sehe auf Dauer unsere Grundordnung gefährdet“, sagt sie. Auch die Verrohung des Umgangs und der mangelnde Respekt seien ein Problem. „Davor habe ich wirklich große Sorge. Wir werden auch mit den anderen Parteien in Rommerskirchen besprechen, was wir tun können, um die Menschen besser zu erreichen und auch das Demokratieverständnis zu fördern.“