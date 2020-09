Verkehr in Rommerskirchen : Erster Spatenstich zur Mobilstation ist erfolgt

Rommerskirchen Als Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde hat Bürgermeister Martin Mertens den Neubau bezeichnet. Eckum und ganz Rommerskirchen bekämen ein neues Eingangstor.

(ssc) Mit dem offiziell ersten Spatenstich ist am Mittwoch der Baubeginn für die neue Mobilstation am Rommerskirchener Bahnhof eingeläutet worden. Bürgermeister Martin Mertens bezeichnete das Projekt vor Politikern, Verwaltungsvertretern, Partnern, Investoren, künftigen Mietern und weiteren geladenen Gästen als „Meilenstein“ in der Geschichte der Gemeinde. „Die Mobilstation wird ein neues Eingangstor für Eckum und ganz Rommerskirchen sein“, meinte Mertens. Letztendlich soll sie dazu dienen, mehr Bürger zum Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu motivieren. Die Caritas übernimmt die Fahrradstation, die Rommerskirchener Unternehmer Jil und Dominik Voosen werden eine Bäckerei mit Café in dem Neubau betreiben. Die Taxizentrale Cun wird einziehen; hinzu kommt eine Facharztpraxis. Namen wollte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang vorerst nicht nennen.