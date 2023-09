Tradition in Rommerskirchen Erntedankfest mit Besuch aus der Partnergemeinde Karstädt

Auf ein Jahrzehnt summiert sich dieses ausgiebige Erntedankfest an Ort und Stelle bereits. Hier ist eine Tradition aufgebaut, von der man in Rommerskirchen nicht mehr lassen mag. Das wurde an vielen Stellen deutlich: Bei der Eröffnung am Rathaus – und als anschließend symbolkräftig eine lange Kette altgedienter Traktoren mit Erntegut beladen durch den Ort fuhr. Zünftige ländliche Blasmusik verstärkte das Ambiente zusätzlich, und die Ansprachen betonten auch noch die Befindlichkeit mitten im agrarischen Rhein-Kreis Neuss.