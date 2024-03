Kritik von Rommerskirchener Rathausmitarbeitern Wiederaufbau nach Erdbeben in der Türkei geht nur langsam voran

Auch Oguz Sarikaya, Rechtsamtsleiter in der Rommerskirchener Gemeindeverwaltung, glaubt, dass die Todeszahlen eigentlich deutlich höher sind. Kostenpflichtiger Inhalt Er hat bei dem Erdbeben mehrere Freunde verloren und bis heute noch engen Kontakt in betroffene Regionen in der Türkei. „Die Lage ist entgegen vieler Pressemeldungen aus der Türkei noch nicht stabil“, sagt er. Der Wiederaufbau gehe nur „sehr schleppend“ voran. Viele wohnten noch immer in Containern, die sie sich zum Teil privat finanzieren müssten. Insgesamt sollen es offiziellen Angaben zufolge 700.000 Menschen sein, die noch immer in Containern unterkommen. Anwohner kommen laut Sarikaya nur durch Selbstorganisation und Selbsthilfe beim Wiederaufbau überhaupt voran. „Wenn man mit den Betroffenen vor Ort redet, merkt man, wie es wirklich ist“, sagt er. „Nämlich, dass da nicht viel passiert ist.“