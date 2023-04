Entenrennen in Rommerskirchen Neuer Rekord – 4000 Enten auf dem Gillbach

Das Entenrennen der Rommerskirchener Schützen ist so etwas wie eine „Institution“ in der Gemeinde: Bereits zum 18. Mal werden die kleinen gelben Kunststoff-Tierchen am Sonntag zu Wasser gelassen. Das Motto diesmal: „Die Ente in der Unterwasserwelt“. Den Startschuss dazu gibt zum ersten Mal Alexander Drossert. Friedhelm Müller, der ehemalige erste Vorsitzende der Schützen und „Erfinder“ des Entenrennens, überlässt das Feld seinem Nachfolger: Müller tritt altersbedingt etwas kürzer. Verantwortlich für das Rennen sind nun ALexander Drossert und Sven Konitzer.