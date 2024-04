Veranstaltung in Rommerskirchen Nur noch wenige Enten fürs Entenrennen zu haben

Sollten aus dem Vorverkauf noch Enten übrig bleiben, sind diese am Tag des Rennens zwischen 11 Uhr und 13 Uhr auf der Festwiese am Steinbrink erhältlich. Für das 19 Entenrennen am 28. April haben die die Organisatoren aus den Reihen des Bürgerschützenvereins Eckum auch in diesem Jahr wieder auf das bewährte Vorverkaufskonzept aus dem Vorjahr gesetzt. Dabei werden pro Entennummer einzelne Zertifikate ausgegeben, sodass sich der organisatorische Aufwand für die Vorverkaufsstellen deutlich reduziert hat. Nicht nur bei den Vorverkaufsstellen kommt das Konzept gut an. Die Zahlen der bereits verkauften Enten lassen darauf schließen, dass auch die Enten-Fans voller Vorfreude auf das Rennen sind. Es ist damit zu rechnen, dass die Enten noch früher ausverkauft sind als im letzten Jahr.