Energiewende in Rommerskirchen Strom kommt jetzt vom Rathaus-Dach

Die nächsten Projekte sind bereits in der näheren Planung, mindestens vier weitere kommunale Gebäude sollen in diesem Jahr mit PV-Anlagen ausgestattet werden. „Zunächst sollen die Mobilstation und das Feuerwehrgerätehaus in Nettesheim ausgestattet werden“, berichtet Oguz Sarikaya, Fachbereichsleiter Recht und Kommunalvertretung und einer der Geschäftsführer der Roki Solar. Danach sollen die drei Grundschulen der Reihe nach mit Kollektoren ausgestattet werden. „Mindestens zwei davon noch in diesem Jahr“, so Sarikaya.