Rommerskirchen: Endspurt bei der Rettungswache an B 477

Rommerskirchen Noch ist der Baustellencharakter unübersehbar, doch in weniger als zwei Monaten soll die neue Rettungswache ihren Betrieb aufnehmen.

Mit dem Deutschen Roten Kreuz hat der Rhein-Kreis Neuss kürzlich den verantwortlichen Rettungsdienst gefunden, spätestens Mitte Juli soll nach den Worten von Bürgermeister Martin Mertens die neue Rettungswache an der B 477 einsatzbereit sein. Grund genug, sich einmal auf der Baustelle umzuschauen, wo sich die Arbeiten langsam, aber sicher dem Endspurt nähern. Mindestens fünf, zeitweise bis zu 20 Arbeiter waren seit dem offiziellen ersten Spatenstich am 14. Juli 2017 täglich vor Ort, wie Baudezernent Hans-Josef Schneider sagt.

Besonders augenfällig sind derzeit die noch freiliegenden Kabelrohre für die geplante Fußbodenheizung. Normal begehbar sein wird das Erdgeschoss in Kürze: "Das ist an einem Tag erledigt", glaubt Schneider. Der offizielle Eingang wird nicht von der B 477 aus erfolgen - hier steht die Garage für den Rettungswagen - , sondern ebenso wie bei der gleich an die Rettungswache angrenzenden Feuerwehr von der benachbarten Straße "Am Schützengrund" aus. Ein zentraler Aufenthaltsraum mit angrenzender Küche und ein kleinerer Nebenraum befinden sich im Erdgeschoss ebenso wie vier Duschen, zwei davon im so genannten Schwarz-Weiß-Bereich, wenn bei problematischen Einsätzen zunächst eine der "eigentlichen" Dusche vorangehende Reinigung notwendig ist. Im ersten Geschoss werden sich zwei Schlafstellen für die Diensthabenden sowie die dazu gehörigen Nassräume befinden.