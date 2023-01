Großer Empfang in Rommerskirchen Karnevalisten feiern mit „Speed-Dating“

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sprach von einem „Speed-Dating-Tag“, schließlich sollten alle Vereine und Gesellschaften teilnehmen. Während auf den Karnevalssitzungen ein Kommen und Gehen herrscht, konnte man sich jetzt stressfrei beschnuppern. Petrauschke stellte folgende Frage in den Raum: „Ist so ein Empfang angemessen in einer Zeit, wo in der Welt das Klima und in der Ukraine der Frieden kaputtgemacht wird?“ Seine Antwort: „Gerade wenn das Leben zu ernst ist, muss man etwas haben, worüber man lachen kann.“ Er freute sich, dass auch junge Leute dabei waren. Die Karnevalsgesellschaft Rut-Wieß Rommerskirchen 1956 hat ein Kinderprinzenpaar: Philipp III. Jakubczak und Amelie I. Bulang repräsentieren die Karnevalsgesellschaft in einer ganz besonderen Session: Die Gesellschaft ist genauso alt wie der Landrat, nämlich sechs mal elf Jahre.