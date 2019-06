Rommerskirchen-Sinsteden : Eiserne Hochzeiter sind wahre Gartenliebhaber

Sinsteden Mit der Familie haben Karl-Heinz und Edeltraud Kühnöl bereits am Mittwoch gefeiert. Am heutigen Donnerstag sind die Nachbarn bei den Eisernen Hochzeitern zum Kaffee geladen.

Einander kennengelernt haben die beiden auf einem landwirtschaftlichen Hof in Dortmund-Espel, auf dem Kühnöl (88) als Verwalter tätig war. Nach der Heirat kamen sie im März 1958 ins Rheinland, wie sich Edeltraud Kühnöl (87) genau erinnert. Ihr Mann übernahm die Verwaltung von Gut Muchhausen in Villau. Zu den weiteren Stationen gehörte u.a. der Lohhof in Neukirchen, ehe er in Köln einen Pachthof übernahm. 1972 wurde die Familie, zu der schon bald auch zwei Töchter gehörten, in Sinsteden heimisch. Das große Hobby der vierfachen Großeltern ist der Garten, der Garten und nochmals der Garten, wie Kühnöl sagt. Edeltraud Kühnöl liebt Blumen über alles, und obwohl der Garten inzwischen „ein bisschen groß ist“, wie ihr Mann meint, klappt es nach wie vor, zumal eine ihrer Töchter im Haus wohnt.