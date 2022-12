Service Eine neue DHL-Packstation für Rommerskirchen

Das DHL-Packstationsnetz in Deutschland umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 11.000 Automaten. Bis 2023 sollen es 15.000 sein. „Das Onlineshopping wird immer beliebter und somit werden auch unsere Packstationen immer häufiger genutzt. Unsere Kunden stellen wir daher ein stetig wachsendes Netz an Packstationen zur Verfügung – an Orten, wo es für sie besonders bequem ist“, so Bartels.