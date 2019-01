Diebe unterwegs : Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Nettesheim (NGZ) Am Donnerstag gelangten Unbekannte zwischen 12 und 18 Uhr durch den Garten an die Rückseite eines Einfamilienhauses am Finkenweg. Dort hebelten die Täter die Terrassentür auf und entwendeten dabei nach ersten Erkenntnisse der Polizei Bargeld und Schmuck.

