Rommerskirchen: Ein Königspaar mir "bajuwarischer Ader"

Rommerskirchen Mit Heinz Könen regiert ein echter "Sinster Jong" beim St. Maternus-Bürgerschützenverein.

Regina Könen lebt seit über 30 Jahren in der Gemeinde Rommerskirchen. Sie wurde 1965 in Allrath geboren und wuchs in Gierath auf. Seit 33 Jahren arbeitet sie inzwischen als Erzieherin im Katholischen Kindergarten St. Martinus Bedburdyck. Heinz und Regina Könen heirateten 2009. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist der Biathlon und das Reisen an den Chiemsee. Das Königspaar entdeckte in Ruhpolding für sich den Biathlon-Weltcup, den sie gemeinsam mit Freunden regelmäßig "mit Leib und Seele" begleiten. Der "bajuwarischen Ader" des Königspaars tragen die St. Maternus-Schützen beim sonntäglichen Festball Rechnung: Dann treten beim Show-Programm die Trachtengruppe "Echtz" und die "Original Cranger Guadibuam" auf. Der Eintritt ins Festzelt ist bis auf den Festball am Sonntagabend mit dem großen Showprogramm generell kostenlos. "Am Montag gibt es wieder die traditionelle Erbsensuppe im Festzelt und natürlich die große Tombola", betont Präsident Peter-Josef Möhlen.