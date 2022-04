Eichenprozessionsspinner in Rommerskirchen : Wegen Raupen-Bekämpfung ist Wegesperrung möglich

Rommerskirchen Ab dem kommenden Montag sollen die Raupen des Eichenprozessionsspinners in der Gemeinde bekämpft werden. Wie dabei vorgegangen wird und was zu beachten ist.

Nachdem die Raupen vergangenes Jahr von einer Fachfirma mittels eines großen Saugers entfernt wurden, werden die 2021 befallenen Bäume jetzt mit einem zulässigen Mittel gespritzt, um die Raupen unschädlich zu machen. Konkret geht es dabei nach Angaben von Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert um fast 90 Bäume, die sich in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen oder der Bebauung befinden. Dabei wird mit Hilfe eines großen Blasgeräts die Baumkrone zunächst mit dem Präparat vernebelt. Ist der Nebel abgetrocknet, geht von den Raupen keine Gefährdung mehr für Mensch und Haustier aus. Begonnen werden wird dem Amtsleiter zufolge voraussichtlich schon am kommenden Montag, 2. Mai, weil sich die Raupen dann in einem anfälligen Stadium befinden. Die Arbeiten werden an den stark frequentierten Bereichen abends stattfinden. „Bei sehr starkem Befallsdruck muss die Sprühung nochmals wiederholt werden“, kündigt Reimert an. Trotzdem ist „nicht auszuschließen, dass Wege bei starkem Befall auch gesperrt werden müssen. In Hausgärten ist der Grundstückseigentümer zuständig.“