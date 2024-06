Ehrenamtler in Rommerskirchen Mit viel Herzblut für Frauen in der Gemeinde aktiv

„Menschen brauchen Menschen“, lautet ihre Devise. „Ob Politik, Kirche oder Vereine, ich liebe die Gemeinschaft.“ Zwar hat sich die gebürtige Dormagenerin, die seit 1987 mit ihrem Mann Johannes in Rommerskirchen lebt und sich von 2001 bis 2012 als Vizebürgermeisterin eingebracht hat, aus dem politischen Geschehen zurückgezogen, doch der gemeinschaftlichen Gestaltung ist sie mit Herzblut treu geblieben. „Es macht mir einfach unglaublichen Spaß, mich mit der kfd in der Kirche einzubringen. Wir sind ein super Team und inzwischen eine starke Truppe von 250 Frauen“, sagt sie. Besonders in den vergangenen Jahren habe es einen Wandel gegeben. Das Team habe sich verjüngt und im Sinne von Maria 2.0 als Frauengemeinschaft, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einsetzt, Schritt für Schritt Veränderungen herbeigeführt. Dazu gehöre es auch, den Mut zu haben, nach 30 Jahren zum Beispiel nicht mehr fünfmal pro Jahr Kreuzwegandachten durchzuführen. Dafür einmal und besser weitere Angebote zu schaffen, so Fünger. „Das, was man einmal mit Herzblut und Liebe vorbereitet, wiegt oft mehr als ein Gewohnheitszwang“, ist sich die hauptberufliche Steuerfachangestellte sicher. So hat das engagierte Team von aktuell sechs Vorständen und 15 Mitarbeitenden unter anderen Aktivitäten einen Cocktailabend ins Leben gerufen, den sie am 11. Oktober bereits zum fünften Mal ausrichten. „Der Abend ist für Frauen aller Altersstufen unserer Gemeinde und anderen kfds – und wenn noch Karten übrig bleiben, auch für alle Frauen anderer Konfessionen offen“, sagt Fünger.