Serie Ehrenamtler in Rommerskirchen Kathi Schmitz ist Expertin für die Geschichte des Dorfes

Mit Feuereifer graben sie seitdem „Altes“ aus und berichten darüber, um den Bürgerinnen und Bürgern ihre Heimat näherzubringen und vergangene Zeiten wieder aufleben zu lassen. „Es wird so viel vergessen, was mal wichtig war. Die Alten sterben, die unsere Heimat so ganz anders kannten und erfahren haben“, weiß Kathi Schmitz. So hat die IG inzwischen verschiedene Publikationen herausgebracht – zum Beispiel über die „7 Fußfälle von Nettesheim bis Frixheim“, über Sprache, Heimat, historische Wanderwege und schließlich eine nostalgische Zeitreise, in deren Mittelpunkt das ehemalige Krankenhaus Maria Hilf steht. Aktuell arbeiten sie intensiv an ihrem inzwischen siebten Werk und recherchieren hierzu noch nach Bildmaterial. Im September soll es erscheinen. „Darin wird es sicher wieder um unsere Heimat gehen“, sagt Kathi Schmitz augenzwinkernd. Mehr verrät sie noch nicht.