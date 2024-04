Ehrenamtler aus Rommerskirchen „Ich freue mich, wenn ich etwas bewegen kann“

Stephan Scharfenberg setzt sich in der Kirche für alle Gläubigen ein, eins seiner Steckenpferde ist die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen. „Kinder kommen ja heute immer weniger in Kontakt mit Kirche“, ist seine Erfahrung. „Aber ich glaube, dass jeder Mensch in sich drin das Bedürfnis hat, zu glauben und auch ein Gottverständnis hat“, ist er übezeugt. „Und dafür müssen wir Berührungspunkte schaffen.“ Das wollen die Christen mit verschiedenen Angeboten schaffen – dem Kindergottesdienst, Aktionstagen in Schulen und der Jugendarbeit in der Gemeinde. Die Resonanz sei stetig steigend. „Wir versuchen, die Angebote altersgerecht zu gestalten“, erklärt er. Zum Beispiel durch Puppentheater in den Kindergottesdiensten, ansprechenden Formaten für Jugendlichen und vor allem mit der Möglichkeit für die jungen Leute, sich selbst einzubringen. „Jugendliche suchen auch sinnvolle Beschäftigung und wir versuchen, die Angebote sinnstiftend zu gestalten.“ Dadurch würden die jungen Leute sich ernst genommen fühlen und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Als Arbeit empfindet Stephan Scharfenberg sein Engagement nicht. „Es macht so viel Spaß, ich freue mich immer, wenn ich etwas bewegen kann“, sagt er. Es sei aber auch so, dass alle Rahmenbedingungen stimmen und in der Gemeinde sowie in den Vereinen tolle Leute tätig seien, die alle an einem Strang ziehen.