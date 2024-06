Ehrenamtler in Rommerskirchen Ansteler Burgritter aus Leidenschaft

Umso wichtiger war es ihm und der KG gerade während der Pandemie, die Menschen so weit wie möglich „nicht allein“ zu lassen. „Wir hatten in der Session 2021/22 bis zuletzt gehofft, unseren Rosenmontagszug durchführen zu können und unser Wurfmaterial bereits zusammen gehabt“, erinnert sich Sauer. Aber durch den Lockdown kam es anders. „Deshalb haben wir es in Altenheimen und an Kindergärten verteilt. Auch haben wir diverse Ausflüge gemacht. Zum Beispiel eine Brauhaustour oder Planwagenfahrt, um sich in dieser Zeit nicht zu verlieren“, sagt Sauer. Überhaupt findet er es wichtig, außerhalb der tollen Tage gemeinsame Aktivitäten zu organisieren, um ähnlich wie etwa beim Wagenbau die Gemeinschaft und das Miteinander zu stärken.