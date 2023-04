Gesundheitsversorgung in Rommerskirchen DRK in Rommerskirchen würdigt treue Blutspender

Auf diese Marke kann Tobias Lohwasser stolz sein. Schon 100 Mal hat er Blut gespendet und damit uneigennützig seinen Teil dazu beigetragen, dass die Versorgung von Krankenhäusern mit Blutkonserven gesichert wird. Der Rommerskirchener Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) würdigte das am Donnerstagabend und ehrte Lohwasser bei einem Treffen in der Trattoria 29 am Kreiskulturzentrum Sinsteden. Ausgezeichnet wurden außerdem zehn weitere treue Blutspender, drei davon in Abwesenheit; sie hatten sich entschuldigt. Martin Scherhag, der Präsident des DRK-Kreisverbandes Grevenbroich, und Hedi Glöckner, die stellvertretende Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Rommerskirchen, sowie dessen Kassiererin Ute Brings bedankten sich bei allen Spendern.