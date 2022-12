Engagement gewürdigt Drei Rommerskirchener Vereine erhalten den Heimatpreis

Die mit Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens, seinen Stellvertreterinnen Bianka Mischtal und Ellen Klingbeil sowie der CDU-Landtagsabgeordneten Heike Troles besetzte Jury verlieh dem Förderverein Vanikum den mit 1500 Euro dotierten zweiten Platz. Der vor mehr als 20 Jahren gegründete Förderverein gehört, gemessen an der Einwohnerzahl Vanikums, zu den mit Abstand größten Vereinen in der Gemeinde. Stephan Scharfenberg, Willi Feil und ihre Mitstreiter hatten während der Pandemie das öffentliche Leben im Dorf nach Kräften aufrecht erhalten, nicht nur, aber gerade auch in der Weihnachtszeit, wo sie 2020 eine Nikolaus-Aktion ins Leben gerufen hatten, die auf viel Begeisterung stieß. Die weihnachtliche Straßenbeleuchtung samt Aufstellung des Weihnachtsbaums auf dem Dorfplatz gehört ebenso zum alljährlichen Programm des Fördervereins. Ebenso wie die Eckumer Bürgerschützen organisiert der Förderverein zudem die Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“.